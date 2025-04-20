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00:30, 20 апреля 2025Бывший СССР

В небе над Украиной не зафиксировали ни одной ракеты

«Военный обозреватель»: В небе над Украиной нет ракет и БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Впервые за последние годы в небе над Украиной не зафиксировали ни одной баллистической или крылатой ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Кроме того, небо оказалось свободно и от беспилотников. «В воздушном пространстве Украины нет ни одной баллистической или крылатой ракеты, а также БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 23:59 мск 20 апреля.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают перемирие. По его словам, ВСУ атаковали три населенных пункта.

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