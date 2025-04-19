В Херсонской области обвинили ВСУ в нарушении перемирия

Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в нарушении перемирия в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, зафиксированы атаки трех населенных пунктов, среди них Алешки, Голая Пристань и Каховка. При этом Сальдо заявил, что «на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся». «Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — говорится в публикации.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.