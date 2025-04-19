На Украине призвали Запад быть бдительным после объявления Путиным пасхального перемирия

Сибига призвал быть бдительным после объявления Путиным пасхального перемирия

Украина хочет, чтобы российские войска «действительно прекратили огонь во всех направлениях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети X, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

«Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными. Только действия, а не слова, раскрывают правду: эта война началась и продолжается только из-за России», — говорится в публикации.

Сибига добавил, что РФ может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, которое находится на столе с марта.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.