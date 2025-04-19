На Украине призвали Запад быть бдительным после объявления Путиным пасхального перемирия

Украина хочет, чтобы российские войска «действительно прекратили огонь во всех направлениях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети X, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
«Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными. Только действия, а не слова, раскрывают правду: эта война началась и продолжается только из-за России», — говорится в публикации.
Сибига добавил, что РФ может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, которое находится на столе с марта.
Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.