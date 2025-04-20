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00:55, 20 апреля 2025Бывший СССР

Украинские военные заявили о соблюдении перемирия «без приказа свыше»

«Страна»: Украинские военные заявили о соблюдении перемирия без приказа свыше
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Некоторые украинские военные соблюдает режим перемирия «даже без приказа свыше», сообщает «Страна.ua».

Один из офицеров рассказал изданию, что военные пытаются воспользоваться ситуацией. «Если русские не стреляют, то и нам зачем стрелять? У нас и без того дел много — воспользоваться режимом тишины, чтоб запасы доставить, раненных с передка эвакуировать, ротацию провести», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

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