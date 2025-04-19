На Украине заявили о небывалой ситуации на фронте после объявления пасхального перемирия

«Суспильне»: ВСУ заявили об уменьшении активности РФ после пасхального перемирия

Украинские военные рассказали, что после объявления пасхального перемирия количество российских атак «уменьшилось», передает «Общественное» («Суспильне»).

Один их них заявил, что «такого не бывало раньше». В частности, фиксируется уменьшение атак на территории подконтрольной Украине части ДНР, говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.