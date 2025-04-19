Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 19 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о небывалой ситуации на фронте после объявления пасхального перемирия

«Суспильне»: ВСУ заявили об уменьшении активности РФ после пасхального перемирия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные рассказали, что после объявления пасхального перемирия количество российских атак «уменьшилось», передает «Общественное» («Суспильне»).

Один их них заявил, что «такого не бывало раньше». В частности, фиксируется уменьшение атак на территории подконтрольной Украине части ДНР, говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?

    В российском регионе гражданский подорвался на мине

    На Украине заявили о небывалой ситуации на фронте после объявления пасхального перемирия

    Политолог рассказал о переходе западных СМИ к более реалистичным оценкам России

    В Пентагоне сочли пасхальное перемирие сигналом России готовности к миру

    В Сокольниках пожаловались на пьяных мигрантов на детских площадках

    Французский военкор допустила нарушение Киевом перемирия

    Евродепутат оценил возможный отказ Зеленского от перемирия

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    В Крыму более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости