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21:17, 19 апреля 2025Бывший СССР

Украинских военных уличили в отказе соблюдать пасхальное перемирие

RT: ВСУ запустили дроны сразу после приостановки Россией боевых действий
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили FPV-дроны по позициям противника сразу после того, как российские войска приостановили ведение боевых действий. Об этом сообщает RT.

Как рассказал военкор RT Андрей Филатов, запуски дронов по российским позициям были зафиксированы в 18:01, через минуту после того, как начало действовать объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Всего в течение получаса ВСУ пять раз запускали FPV-дроны, отмечает Филатов.

Об установлении перемирия Путин объявил ранее в субботу, 19 апреля. Оно началось с 18:00 часов нынешнего дня по московскому времени и продлится до 23:59 20 апреля. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинской армии.

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