Путин призвал армию к отражению возможных нарушений перемирия

Путин: Войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия

Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, слова главы государства приводит агентство РИА Новости.

Ранее в этот же день российский лидер объявил о перемирии по случаю Пасхи. «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — отметил президент.