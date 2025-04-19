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17:17, 19 апреля 2025Россия

Путин призвал армию к отражению возможных нарушений перемирия

Путин: Войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, слова главы государства приводит агентство РИА Новости.

Ранее в этот же день российский лидер объявил о перемирии по случаю Пасхи. «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — отметил президент.

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