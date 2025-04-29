Минобороны России заявило о взятии под контроль Дорошовки в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Запад». Помимо этого, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка и Петропавловка Харьковской области, а также Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности солдат «Запада» свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии западного производства. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль Каменки в Харьковской области. До этого также сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Центр» заняли село Богдановка в ДНР.