Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 29 апреля 2025Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Дорошовки в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Запад». Помимо этого, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка и Петропавловка Харьковской области, а также Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности солдат «Запада» свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии западного производства. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль Каменки в Харьковской области. До этого также сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Центр» заняли село Богдановка в ДНР.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Звезду «Серебряных коньков» обвинили в отказе от уплаты алиментов

    Американский конгрессмен поддержал идею вступления Украины в НАТО

    Россиянин шел пешком от Бийска до Новосибирска две недели и снял путь на видео

    Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo похвасталась фигурой в прозрачном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости