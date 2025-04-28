Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В боях за населенный пункт против Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали подразделения группировки войск «Запад».

За сутки противник лишился более 240 бойцов, восьми автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шести складов боеприпасов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России вплотную подошли к Дорошовке в Харьковской области. По его словам, командование ВСУ направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию на данном участке. Он также добавил, что российские бойцы также ведут серьезные бои у соседнего Западного.