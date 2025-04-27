Марочко сообщил о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко: Российские войска вплотную подошли к Дорошовке в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ вплотную подошли к Дорошовке в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию на данном участке. Собеседник агентства добавил, что российские бойцы также ведут серьезные бои у соседнего Западного.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись у Двуречной и Фиголевки в Харьковской области.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар с использованием ракет и беспилотников по Харькову и области.