Стало известно о массированном ударе по Харькову

Российские войска нанесли массированный удар по Харькову и области

Российские войска нанесли массированный удар с использованием ракет и беспилотников по Харькову и Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«В Харькове была массированная атака беспилотников. Взрывы зафиксированы в нескольких районах», — приводятся в публикации слова местного жителя.

Отмечается, что удары были также нанесены в Купянске, где на харьковском направлении российские войска продвигаются наиболее активно.

Ночью на 24 апреля в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов. Сообщалось о пуске крылатых ракет «Калибр», оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».