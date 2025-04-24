«Страна.ua»: В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Информация о последствиях пока не поступала.

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице.

Незадолго до этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В ночь на четверг, 24 апреля, из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».