На Украине зафиксировали пуски «Калибров» и «Искандеров»

По территории Украины произведен массированный пуск ракет «Калибр» и «Искандер»

Из акватории Черного моря по территории Украины произведен массированный пуск крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2». Сейчас во всех украинских областях объявлена воздушная тревога.

Военный блогер Кирилл Федоров подтверждает, что «Калибры» появились в украинском воздушном пространстве. В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры русской весны» выяснил, что семь стратегических бомбардировщиков ВКС России летят к пусковым рубежам.

Прошлый крупный налет на Украину состоялся ночью 21 апреля. Тогда по целям был нанесен массированный комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе.