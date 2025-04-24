Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:46, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине зафиксировали пуски «Калибров» и «Искандеров»

По территории Украины произведен массированный пуск ракет «Калибр» и «Искандер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Из акватории Черного моря по территории Украины произведен массированный пуск крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2». Сейчас во всех украинских областях объявлена воздушная тревога.

Военный блогер Кирилл Федоров подтверждает, что «Калибры» появились в украинском воздушном пространстве. В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры русской весны» выяснил, что семь стратегических бомбардировщиков ВКС России летят к пусковым рубежам.

Прошлый крупный налет на Украину состоялся ночью 21 апреля. Тогда по целям был нанесен массированный комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине зафиксировали пуски «Калибров» и «Искандеров»

    Трамп высказался о Зеленском

    Певица Charli XCX показала голую грудь на камеру

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

    Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Зеленским

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    В Австралии возмутились расстрелом сотен коал

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

    Распятый мужчина упал с креста и попал в больницу

    Три двигателя китайского J-36 заметили на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости