На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее стало известно, что из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».

До этого над Черным морем и Курской областью перехватили украинские беспилотники. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над акваторией Черного моря, еще один — над Курской областью. Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.