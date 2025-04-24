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00:46, 24 апреля 2025Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eugene / Unsplash

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее стало известно, что из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».

До этого над Черным морем и Курской областью перехватили украинские беспилотники. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над акваторией Черного моря, еще один — над Курской областью. Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

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