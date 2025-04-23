Над Черным морем и Курской областью перехватили дроны ВСУ

Минобороны России: Беспилотники ВСУ сбили над Черным морем и Курской областью

Над Черном морем и Курской областью перехватили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над акваторией Черного моря, еще один — над Курской областью. Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее украинские беспилотники попытались ударить по Татарстану. Предположительно, выпущенные по российскому региону дроны относились к типу UJ-22 Airbone.