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12:36, 23 апреля 2025Россия

Очевидцы сообщили о двух сбитых в Татарстане дронах

Mash: Очевидцы сообщили о двух беспилотниках, сбитых в Татарстане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Очевидцы сообщили, что в Татарстане сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Слова местных жителей приводит Telegram-канал Mash Iptash.

По словам местных жителей, в небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник. Затем в воздухе заметили облако дыма.

По данным Telegram-канала Shot, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по городу с помощью дронов UJ-22 Airbone. На данный момент в аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер», воздушную гавань закрыли.

В ночь на 23 апреля, по данным Минобороны, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Под удары попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области, а также Крым.

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