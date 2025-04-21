Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

ВС РФ 21 апреля нанесли по Украине массированный комбинированный удар

Вооруженные силы (ВС) России за ночь нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Удар был нанесен баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе «Герань-2». «Комбинированный удар баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе "Герань-2" в эти минуты по целям в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях спустя несколько часов после истечения срока пасхального перемирия», — сказано в публикации.

Удар в своем Telegram-канале прокомментировал военблогер Юрий Подоляка. «"Пасхальное перемирие" закончилось — фронт гремит, как и раньше... А местами даже больше прежнего. Думаю, сегодня будут оттуда хорошие новости. С разных направлений», — написал он.

Этот удар стал не первым после окончания объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия. В ночь на 21 апреля сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбрасывала бомбы в Сумской и Харьковской областях. Также авиаудару подверглись цели в Константиновке, Краматорске и Иванополье.

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

В России подвели итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

Срок пасхального перемирия истек в 00:00 на понедельник, 21 апреля. Перемирие было объявлено по приказу российского президента Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, на время одного из главных христианских праздников. При этом российские военные должны были быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявлял российский лидер, ход перемирия должен был продемонстрировать готовность Киева к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.

Политолог Сергей Марков, подводя итоги пасхального перемирия, заявил, что с политической точки зрения оно продемонстрировало добрую волю России к миру. «С человеческой точки зрения оно позволило миллионам людей спокойно сходить в церковь и отпраздновать Пасху. С военной точки зрения оно позволило войскам с обеих сторон забрать спокойно раненых и убитых с поля боя», — написал Марков.

По его словам, перемирие также позволило провести ротацию сил на линии боевого соприкосновения и перебросить к ней вооружения. Технически же перемирие, по мнению Маркова, было более выгодно украинской стороне как более слабой.

Военкор Юрий Котенок считает, что ВСУ практически проигнорировали пасхальное перемирие. «Противник перемирие фактически проигнорировал. Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно», — написал военкор.

По его словам, Украине очень нравится сама модель, когда Вооруженные силы России в одностороннем порядке прекращают огонь. Такую модель противник очень хотел бы пролонгировать, отметил Котенок.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

ВСУ в последний день пасхального перемирия, 20 апреля, пять раз пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

«Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Северяне сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы», — сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

После ударов бойцы ВСУ прекратили движение и укрылись в чащобе. При этом три штурмовые группы противника также вышли из Миропольского в Сумской области, пресекли госграницу и укрылись в лесополосе. Еще две штурмовые группы пытались просочиться на территорию России в этом направлении в течение минувших суток.

Наряду с этим противник пытался двигаться в районе села Гоптаровка в Курской области — там были вскрыты две вражеские группы. Операторы беспилотников нанесли по ВСУ удары, после чего штурмовики сбежали в леса Сумской области.

В Госдуме назвали причину несоблюдения Киевом перемирия

Украина саботировала пасхальное перемирие, потому что заинтересована в продолжении боевых действий. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что военный конфликт является для него последней возможностью удержать власть. Шеремет также отметил, что Киев, нарушив перемирие, фактически продемонстрировал свою полную недоговороспособность. «Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым. Врать и переводить стрелки — политическое кредо Зеленского, подчеркнул депутат, отметив, что Киев неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности.