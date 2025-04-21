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02:09, 21 апреля 2025Бывший СССР

Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия

Украина подверглась первому авиаудару после окончания перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В частности, авиация Воздушко-космических сил (ВКС) РФ сбрасывает бомбы в Сумской и Харьковской областях. Также авиацдару подвергаются цели в Константиновке, Краматорске и Иванполье.

В 00:00 21 апреля истек срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на режим прекращения огня, российским военным был отдан приказ быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны ВСУ.

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