Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия

Украина подверглась первому авиаудару после окончания перемирия

Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В частности, авиация Воздушко-космических сил (ВКС) РФ сбрасывает бомбы в Сумской и Харьковской областях. Также авиацдару подвергаются цели в Константиновке, Краматорске и Иванполье.

В 00:00 21 апреля истек срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на режим прекращения огня, российским военным был отдан приказ быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны ВСУ.