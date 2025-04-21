Шеремет: Киев саботировал пасхальное перемирие, чтобы продолжить конфликт

Украина саботировала пасхальное перемирие, потому что заинтересована в продолжении боевых действий. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Владимир Зеленский понимает, что военный конфликт является для него последней возможностью удержать власть. Шеремет также отметил, что Киев, нарушив перемирие, фактически продемонстрировал свою полную недоговороспособность. «Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса», — подчеркнул он.

21 апреля истек срок пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

В МИД РФ обвинили Киев в нарушении перемирия. По данным внешнеполитического ведомства, украинская сторона использовала для нанесения ударов американские РСЗО HIMARS.