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07:10, 15 июля 2026Россия

ВСУ атаковали российский регион

Оперштаб: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, три человека пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Max.

В результате детонации FPV-дрона в городе Грайворон были ранены мужчина и женщина. Их доставили в больницу с множественными слепыми осколочными ранениями.

Кроме того, при атаке украинского беспилотника на частный дом в селе Никольское пострадал мужчина — он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В ночь на 14 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 288 беспилотников ВСУ. Беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и Башкирии.

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