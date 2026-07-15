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07:03, 15 июля 2026Ценности

83-летний Харрисон Форд впечатлил фигурой на велопрогулке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ROL / X17online.com / Legion-Media

Американский актер кино и телевидения Харрисон Форд впечатлил внешностью на велопрогулке. Комментарии и фото появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 83-летнюю звезду «Индианы Джонса» в Лос-Анджелесе, где он катался на велосипеде в одиночестве. Форд выбрал для велопрогулки специализированный комбинезон, которой он надел на голое тело. На нем также были солнцезащитные очки и кроссовки.

Читатели издания обсудили фигуру актера под размещенными кадрами. «Он выглядит потрясающе для своего возраста», «Просто вдохновение!», «Я в приятном шоке», «Харрисон, просто красавчик», — высказывались многочисленные поклонники.

В феврале 82-летний Харрисон Форд снялся в шортах для модного журнала WSJ.

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