82-летний Харрисон Форд снялся в шортах для модного журнала и удивил фанатов

Американский актер кино и телевидения Харрисон Форд снялась в необычном образе для журнала WSJ и удивил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

82-летний артист предстал на размещенном черно-белом кадре в футболке и шортах, оформленных зигзаообрным принтом. Также на нем были браслеты и кроссовки с развязанными шнурками. В то же время на другом снимке знаменитость запечатлен в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего виды звезды «Звездных войн» и «Индианы Джонс» и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «На первом фото не хватает скейтборда», «Боже, что случилось с его лицом?», «Эти фото ужасны», «Легенда», «Он такой классный», «Все еще горячий мужчина», «Выглядит в свои 82 шикарно», — высказывались они.

В январе американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер приняла участие в съемке для британской версии журнала Vogue и вызвала споры в сети.