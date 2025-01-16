Новая внешность 55-летней Рене Зеллвегер в съемке для Vogue вызвала споры в сети

Американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер приняла участие в съемке для британской версии журнала Vogue и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда «Бриджит Джонс» предстала на размещенном снимке в розовой рубашке и черных брюках с кожаным коричневым ремнем на талии. Она позировала с нюдовым макияжем и каре.

Поклонники разошлись во мнениях по поводу новой внешности знаменитости и принялись ее обсуждать в комментариях под фото. «Я думала, что это какой-то корейский поп-певец», «Такое количество фильтров оскорбительно для нее», «Скажу своим детям, что это Дэвид Боуи», «Раньше она обладла такой милой и неповторимой внешностью, а сейчас это как будто другой человек. Трудно поверить, что это она», «Что с ней случилось?», «Как она похожа тут на Шэрон Стоун», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская певица Мадонна показала откровенные фото и удивила фанатов.

