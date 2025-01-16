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09:40, 16 января 2025Ценности

66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна показала откровенные фото и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя поп-исполнительница запечатлена на размещенных кадрах позирующей на кровати. На ней мини-юбка с кружевами и прозрачная кофта, сквозь ткань которой виднеется бюстгальтер. Внешний вид знаменитости дополняют лакированные сапоги с высоким голенищем, колье с крестом и макияж с акцентом на черные стрелки.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность Мадонны, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Совершенство», «Икона», «Каково это быть самой красивой женщиной в мире?», «Один факт о Мадонне — она совсем не стареет и всегда хорошо выглядит», «Безупречная красота», — высказывались они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что дочь Мадонны, модель Лурдес Леон снялась с голой грудью для фотокниги.

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