Дочь Мадонны обнажила грудь на съемке

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон запечатлели в откровенном образе для фотокниги под названием Nothing Precious известного визажиста Марсело Гутьерреса. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица в рамках съемки примерила облегающее корсетное платье черного цвета, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала обнаженная грудь наследницы поп-звезды. Кроме того, она нарастила длинные ногти и нанесла макияж в естественных тонах.

«Люблю тебя очень сильно. Спасибо, что пригласил меня, спасибо, что увидел меня», — обратилась в подписи к Гутьерресу модель.

Ранее в ноябре дочь известной телеведущей, актрисы Лизы Ринны и писателя, актера Гарри Хэмлина, американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов снялась для корейской версии журнала Vogue.