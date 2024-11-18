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20:41, 18 ноября 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей без штанов и бюстгальтера снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @luigiandiango

Американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов снялась для корейской версии журнала Vogue. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей, актрисы Лизы Ринны и писателя, актера Гарри Хэмлина на размещенном снимке позировала в полный рост на фоне кованого забора. Она предстала перед камерой в трусах, капроновых колготках и прозрачной блузке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

В то же время 23-летняя манекенщица набросила на плечи пальто-жакет и надела остроносые туфли на шпильках с декором в виде крупных прозрачных камней. Также она уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ серьгами-подвесками с жемчугом.

В октябре 20-летняя дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин в нижнем белье посетила вечеринку в честь Хеллоуина.

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