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04:01, 31 октября 2024Ценности

20-летняя дочь Чарли Шина пришла на вечеринку в нижнем белье

Дочь Чарли Шина Сами Шин пришла на вечеринку в честь Хеллоуина в нижнем белье

Фото: @samisheen

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя блогерша и модель OnlyFans посетила вечеринку в честь Хеллоуина. Для мероприятия она выбрала костюм «ангела» Victoria's Secret с объемными крыльями за спиной. Девушка надела комплект нижнего белья белого цвета, который состоял из бюстгальтера пуш-ап с косточками и трусов с заниженной талией и кружевной отделкой.

Кроме того, наследница знаменитостей примерила атласный халат в бело-розовую полоску и серебристые босоножки на массивной платформе и каблуках.

В августе Сами Шин показала лицо после ринопластики.

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      Карина Черных
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