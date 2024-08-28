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19:46, 28 августа 2024Ценности

20-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс показала лицо после пластики

Дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин показала лицо после пластики носа
Сами Шин

Сами Шин . Фото: @samisheen

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин показала лицо после ринопластики. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Вначале 20-летняя блогерша и модель OnlyFans предстала на размещенных кадрах, сидя в автомобиле в леопардовом платье и прикрывая лицо рукой. Затем она убрала ладонь, продемонстрировав результат хирургического вмешательства. «Боже, я чувствую себя такой милой и уверенной в себе», — указала в подписи наследница артистов.

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При этом в одном из видео девушка также рассказала, что мечтала о данной коррекции внешности последние пять лет и ретушировала свои снимки, поскольку считала их страшными. Она отметила, что ее нос был слишком большим и длинным для ее лица.

В декабре 2023 года Сами Шин показала фигуру в кроп-топе после увеличения груди.

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      Алина Гостева
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