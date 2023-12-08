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18:44, 8 декабря 2023Ценности

19-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в кроп-топе после увеличения груди

Фото: @samisheen

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин показала фигуру после пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что модель OnlyFans решилась на увеличение груди. Так, 19-летняя девушка поделилась серией фото, на которых она запечатлена в оверсайз-джинсах с низкой посадкой и кроп-топе белого цвета. Кроме того, на ней надета камуфляжная куртка.

Многие подписчики не оценили преображение манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Зачем ты это сделала?», «Тебе все равно придется ее переделывать каждые десять лет. Моя подруга сделала себе грудь, а тело отвергло ее. Импланты пришлось вынимать», «Хочется, чтобы с ними ты чувствовала себя комфортно», «Ты действительно это сделала?», «Не так безумно, как я ожидал, но все равно кажется, что зря», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Кайли Дженнер пожалела о пластической операции, которую она сделала в 19 лет.

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      Мария Винар
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