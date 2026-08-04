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17:37, 4 августа 2026 (обновлено: 17:52, 4 августа 2026)Россия

В Минобороны раскрыли детали нового удара по портам на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по портам на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные атаковали порты Николаев и Черноморск. Детали нового удара по инфраструктуре Украины раскрыли в министерстве обороны.

«Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в порту Николаев были поражены три сухогруза, а в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

Кроме того, российские военные атаковали осуществлявший доставку грузов военного назначения сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы. А в северной части Черного моря юго-восточнее Очаков были уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в министерстве, удары по морской инфраструктуре наносились в течение дня с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, логистическим центрам ВСУ, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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