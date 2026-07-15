В США раскрыли детали новых санкций против России. Под угрозой также оказались Китай и Индия

WSJ: Новые санкции США против РФ предусматривают меры против Китая и Индии

Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Ограничения коснутся покупателей российских ресурсов

Известно, что законопроект предполагает ограничения в том числе против Китая и Индии. Согласно информации от источников, президент США Дональд Трамп может ввести пошлины против отдельных стран в размере до 100 процентов, если они будут содействовать продаже энергоносителей из России. Также мера нацелена на полное пресечение торговли ураном.

Мы дорабатывали его [закон] в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода Ричард Блюменталь сенатор-демократ

Кроме того, инициатива включает в себя санкции против оборонных, энергетических, финансовых объектов России и ее теневого флота. Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что новые меры могут принять до августа.

Раскрыто отношение Трампа к новым мерам

По данным источника The New York Times (NYT), Трамп не считает приоритетом принятие законопроекта о новых санкциях против России. Однако журналисты допустили, что он может поддержать законопроект, если его наделят исключительным правом на приостановку или отмену ограничений. Известно, что американский лидер находит этот фактор важным инструментом для ведения переговоров. Предполагается, что механизм даст Трампу возможность изменить давление на Россию.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — заверил он.

200 миллиардов долларов потерял бизнес США с февраля 2022 года

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи оценил потери американского бизнеса из-за санкций против России. По его словам, сразу после начала конфликта на Украине многие компании решили уйти из страны «на сильных эмоциях». Согласно оценке Эйджи, из-за санкций против России с февраля 2022 года американский бизнес потерял 200 миллиардов долларов.

Автор законопроекта о санкциях умер 11 июля

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Предварительная причина смерти — расслоение аорты.

Одно из последних заявлений сенатора было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Накануне своей смерти Грэм находился в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России и взял в руки украинский дрон «Писюн».

Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэм, Дарлин, на пост временного сенатора от Великого штата Южная Каролина Дональд Трамп президент США

Место сенатора официально заняла его сестра — Дарлин Грэм Нордон. Она принесла присягу и стала сенатором США, представляющим штат Южная Каролина.