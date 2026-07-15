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05:15, 15 июля 2026Мир

Раскрыто отношение Трампа к законопроекту о санкциях против России

NYT: Трамп не считает приоритетом принятие законопроекта о санкциях против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не считает приоритетом принятие законопроекта о новых санкциях против России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

По данным газеты, Трамп дал своим советникам понять, что этот вопрос не является для него «законодательным приоритетом». При этом отмечается, что американский лидер может поддержать законопроект, если его наделят исключительным правом на приостановку или отмену ограничений, так как считает эту опцию важным инструментом для ведения переговоров.

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях может быть принят до августа.

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