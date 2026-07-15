Сестра умершего сенатора Грэма Дарлин принесла присягу и заняла его место

Сестра умершего Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Дарлин Грэм Нордон, официально заняла его место в Сенате. Об этом сообщает Fox News.

Родственница политика принесла присягу и стала сенатором США, представляющим штат Южная Каролина. Она будет исполнять обязанности до конца срока полномочий ее покойного брата.

Дарлин Грэм вошла в Сенат после рекомендации президента США Дональда Трампа. Ранее он заявил, что назначение Дарлин сенатором стало бы «потрясающей» данью уважения Линдси Грэму.

Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля. За день до этого он находился в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России и взял в руки украинский дрон «Писюн». Предварительной причиной смерти назвали расслоение аорты.