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03:11, 15 июля 2026Мир

Сестра умершего сенатора Грэма заняла его место

Сестра умершего сенатора Грэма Дарлин принесла присягу и заняла его место
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сестра умершего Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Дарлин Грэм Нордон, официально заняла его место в Сенате. Об этом сообщает Fox News.

Родственница политика принесла присягу и стала сенатором США, представляющим штат Южная Каролина. Она будет исполнять обязанности до конца срока полномочий ее покойного брата.

Дарлин Грэм вошла в Сенат после рекомендации президента США Дональда Трампа. Ранее он заявил, что назначение Дарлин сенатором стало бы «потрясающей» данью уважения Линдси Грэму.

Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля. За день до этого он находился в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России и взял в руки украинский дрон «Писюн». Предварительной причиной смерти назвали расслоение аорты.

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