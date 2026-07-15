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Забота о себе
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07:02, 15 июля 2026Забота о себе

У мужчин стал набирать популярность тренд на заморозку гениталий

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Мужчины начали охлаждать мошонку, надеясь таким образом улучшить качество спермы и усилить либидо. Эффективность такого метода оценила врач общей практики Азаде Овайчи в беседе с изданием Metro.

Издание отмечает, что тренд появился среди сторонников биохакинга и быстро распространился в социальных сетях. Некоторые мужчины рассказывают, что прикладывают холодные компрессы к области паха несколько раз в день, надеясь улучшить репродуктивное здоровье. По словам Овайчи, эти действия не лишены смысла, так как яички очень чувствительны к перепадам температуры, а перегрев на них плохо сказывается.

При этом врач подчеркнула, что этот способ не имеет под собой научной базы. «Нет никаких доказательств того, что заморозка яичек улучшит здоровье спермы или повысит уровень тестостерона», — заявила Овайчи. Она также призвала не прикладывать лед напрямую к коже, поскольку это может привести к повреждениям.

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Врач добавила, что для мужского здоровья важнее отказаться от курения, ограничить алкоголь, избегать перегрева области мошонки и вести активный образ жизни. По мнению Овайчи, соблюдать эти правила намного полезнее, чем охлаждать гениталии.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что у некоторых женщин может встречаться аллергия на сперму. По ее словам, в этом случае реакция появляется примерно через 30 минут после полового акта.

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