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21:51, 20 апреля 2025Мир

МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами HIMARS во время перемирия

Захарова заявила о нарушении режима прекращения огня Киевом на Пасху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выразил надежду на продление режима прекращения огня между РФ и Украиной после Пасхи. Дипломат высказалась об этом в Telegram-канале.

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось», — написала она. Захарова указала, что Киев использовал для нарушения перемирия «американские же вооружения HIMARS».

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу.

Также по вопросу о продлении прекращения огня высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства не давал команды продолжить перемирие.

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