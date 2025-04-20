В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

Песков: Президент Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Иных команд не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.