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07:13, 15 июля 2026Мир

Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию знать свое место в роли вассалов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал слова заместителя военного министра США по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве ведомства на фоне того, что стратегия «средних держав» в конечном счете приведет к потере финансов и времени.

«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус "средней державы", начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — призвал он.

Ранее Дмитриев заявил о желании Евросоюза свалить ответственность за свои проблемы на Россию. По его словам, бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок.

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