Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал слова заместителя военного министра США по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве ведомства на фоне того, что стратегия «средних держав» в конечном счете приведет к потере финансов и времени.
«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус "средней державы", начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — призвал он.
Ранее Дмитриев заявил о желании Евросоюза свалить ответственность за свои проблемы на Россию. По его словам, бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок.