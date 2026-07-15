Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию знать свое место в роли вассалов

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал слова заместителя военного министра США по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве ведомства на фоне того, что стратегия «средних держав» в конечном счете приведет к потере финансов и времени.

«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус "средней державы", начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — призвал он.

Ранее Дмитриев заявил о желании Евросоюза свалить ответственность за свои проблемы на Россию. По его словам, бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок.