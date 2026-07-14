Дмитриев заявил о желании ЕС свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Дмитриев: Евросоюз хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Конфронтация с Россией дает чиновникам в Евросоюзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, бюрократы из Евросоюза (ЕС) и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за созданные ими проблемы на Россию.

«Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что бюрократы Евросоюза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается.