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05:47, 14 июля 2026Россия

Дмитриев заявил о желании ЕС свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Дмитриев: Евросоюз хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Конфронтация с Россией дает чиновникам в Евросоюзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, бюрократы из Евросоюза (ЕС) и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за созданные ими проблемы на Россию.

«Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что бюрократы Евросоюза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается.

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