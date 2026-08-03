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18:34, 3 августа 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple

Депутат Свинцов: Действия ФАС против Apple не отразятся на россиянах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудить дело против компании Apple никак не отразится на обычных россиянах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против компании Apple из-за того, что на устройства iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения.

«На обычных россиянах это никак не отразится. Это все текущая работа всех наших служб: и Роскомнадзора, и ФАС, и ряда других. Это все делается для того, чтобы в случае возвращения компании на российский рынок она должна была заплатить все те штрафы, которые за эти годы получит от ее либо бездействия, либо некорректной работы. Все это абсолютно правильные действия со стороны российских властей. Нужно заставлять иностранные компании работать по российскому закону», — сказал Свинцов.

Парламентарий подчеркнул, что ФАС, РКН и Минцифры действуют в рамках закона, выявляя нарушения западных компаний и добиваясь штрафов или компенсаций. Он отметил, что в случае их возвращения на российский рынок накопленные штрафы пополнят бюджет.

«ФАС, Роскомнадзор, Минцифры и ряд других наших служб и структур идут именно по законному пути, выявляя недочеты, ошибки, некорректную или вообще противоправную деятельность со стороны западных компаний, которые не работают в рамках российского законодательства, выходят с этими решениями в суды и получают решение суда. Либо это штраф, либо это компенсация. Все это накапливается и в случае возврата этих компаний на российский рынок, они пополнят российский бюджет. Поэтому это очень правильное решение, которое я полностью поддерживаю», — добавил Свинцов.

1 июля стало известно, что ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских систем и приложений. В ведомстве указали, что на iPhone и iPad предустановлена иностранная поисковая система, а российские сервисы нужно выбирать вручную. Также там заявили, что компания не исполняет требования законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Уточнялось, что в случае неисполнения предписаний корпорации грозит штраф в размере четырех миллиардов рублей.

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