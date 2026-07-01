ФАС выдала Apple предупреждение о возможном штрафе в четыре миллиарда рублей

Baza: ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских систем и приложений. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как отметили в ведомстве, на устройствах указанной компании предустановлена иностранная поисковая система, а российские сервисы нужно выбирать вручную. Также уточняется, что Apple не исполняет требования законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО).

По информации издания, в случае неисполнения предписания ФАС до 15 июля 2026 года компании Apple грозит штраф в размере четырех миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля.

