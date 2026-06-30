Россиян предупредили об отключении входа через Apple ID и Google

РИА: Сервисы предупредили россиян об отключении входа через Apple и Google с 6 июля

Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, приводится пример одного из картографических сервисов, который предлагает пользователю привязать номер телефона, чтобы сохранить профиль.

Госдума приняла закон об авторизации через российскую почту 9 июня, а президент России Владимир Путин подписал документ 26 июня. Уточнялось, что пользователи могут авторизоваться на сайтах, используя российский номер телефона, единую биометрическую систему, портал «Госуслуги» или другой информационный ресурс, принадлежащий гражданину России или российской компании.

Владельцам ресурсов, которые будут нарушать правила авторизации пользователей, грозят административные штрафы.