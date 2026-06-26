В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Путин подписал закон о штрафах за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Об этом сообщает ТАСС.

Владельцам ресурсов, которые будут нарушать правила авторизации пользователей, грозят административные штрафы. Для граждан его размер составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей.

Госдума приняла закон об авторизации через российскую почту 9 июня. Уточнялось, что пользователи могут авторизоваться на сайтах, используя российский номер телефона, единую биометрическую систему, портал «Госуслуги» или другой информационный ресурс, принадлежащий гражданину России или российской компании.

Запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью электронной почты или аккаунтов иностранных сервисов вступил в силу в 2023 году. Тогда же отмечалось, что закон не имеет обратной силы, поэтому российские сайты не должны будут заставлять уже зарегистрированных пользователей менять свою почту на российскую.