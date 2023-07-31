Россиянам запретят регистрироваться на сайтах с иностранной почты

Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на сайтах с иностранной почты

Россиянам запретят использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 декабря 2023 года россиянам нельзя будет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты или аккаунтов, подключенных через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.

Чтобы зарегистрироваться на ресурсе, пользователям нужно будет использовать российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на портале «Госуслуги» или данные Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее сообщалось, что запрет регистрации на сайтах с иностранной почты одобрил Совфед. Перед этим этот законопроект приняла Госдума.

Законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной почты был внесен в Госдуму 25 июля. Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин, заявил, что эта мера позволит обеспечить дополнительные гарантии сохранности персональных данных россиян. Он также сообщил, что закон не имеет обратной силы. Это означает, что российские сайты не должны будут заставлять уже зарегистрированных пользователей менять свою почту на российскую.