Госдума приняла закон о запрете регистрации на сайтах с иностранной почты

Госдума приняла закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с иностранной почты

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать иностранную почту при регистрации на российских сайтах. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из законопроекта, для регистрации на российских сайтах нужно будет использовать российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на портале «Госуслуги» или данные Единой биометрической системы.

Уточняется, что для аутентификации нельзя будет использовать аккаунты, прошедшие регистрацию через иностранные сервисы, такие как Google или Apple ID. Эти нормы могут вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, что в случае дальнейшего принятия закона тем, у кого уже есть аккаунт на российских сайтах, не придется менять почтовый адрес. «Закон не имеет обратной силы. Те, кто зарегистрировался ранее, сохраняют свой доступ», — сообщил Хинштейн. Он отметил, что это правило коснется и пользователей «Госуслуг».

25 июля сообщалось, что законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты был внесен в Госдуму. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Тогда же законопроект был принят во втором чтении.