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03:02, 25 июля 2023Россия

В России предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты

«Ведомости»: в России могут запретить регистрацию на российских сайтах с иностранной почты

Фото: John Schnobrich / Unsplash

В Госдуму был внесен законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, внеся соответствующие поправки в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн подписал положительное заключение по предложенному нововведению.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 25 июля, изменения могут вступить в силу с 1 декабря текущего года. Уточняется, что новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации. «По номеру телефона, через единый портал "Госуслуг", через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — перечислил Хинштейн.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. В частности, запрещаются медицинские вмешательства и применение лекарств, направленных на смену пола.

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    Марина Совина
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