Российский синоптик уточнил время начала магнитной бури на Земле

Синоптик Леус: Магнитная буря на Земле начнется вечером в воскресенье

Магнитная буря на Земле начнется вечером в воскресенье. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, начало магнитной бури на Земле сместилось с ночи на вечерние часы воскресенья.

Ранее Леус объяснил, что причиной бури может стать корональный выброс массы, который произошел на Солнце 30 июля. «Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в секунду и выше», — говорится в сообщении. По словам синоптика, возмущения геомагнитного поля способны достичь уровня G1–G2, а продолжительность — от 6 до 9 часов.