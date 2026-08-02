Россиянка описала квартиры в США фразой «стены, которые протыкаешь кулаком»

Российская тревел-блогерша Лисейкина удивилась тонким стенам в квартирах США

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о необычных особенностях квартир в разных странах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россиянка удивилась тонким стенам в домах в США, которые можно проткнуть кулаком. «Первое, что выдает американскую квартиру, это звук. Стучишь по стене, а она отзывается гулко и пусто, потому что это не бетон, а гипсокартон на каркасе», — такими фразами описала она жилье американцев.

В финских квартирах соотечественницу поразил сушильный шкаф. Часто их ставят сразу в прихожих, чтобы зимой можно было повесить туда одежду. «Кстати, очень удобно, особенно после всяких зимних развлечений в сугробах», — отметила автор публикации.

Испанцы, по словам Лисейкиной, привыкли в своих квартирах класть плитку даже в спальнях. Ковров и паркета там нет. «Поначалу это кажется голым и неуютным. Но проживешь так пару жарких дней, и логика ясна: по холодному полу приятно ходить босиком», — добавила соотечественница.

В Великобритании она не ожидала увидеть два отдельных крана над раковиной вместо смесителя, в Нидерландах — огромные окна во всю стену без штор и занавесок, в Узбекистане — ниши в стене вместо шкафов, а в Израиле — укрепленную комнату со стальной дверью и окном с металлической заслонкой.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о необычных бытовых привычках жителей Японии в ванной. По ее словам, воду в ванне не сливают после одного человека, и там по очереди моется вся семья.

