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Силовые структуры
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12:30, 2 августа 2026Силовые структуры

В российском регионе катер проехал по шестилетней девочке

В Саратовской области катер наехал на 6-летнюю девочку, она в тяжелом состоянии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: natispace / Shutterstock / Fotodom  

В Саратовской области катер наехал на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, водитель моторного судна был пьян. Он проехал по ребенку. Винт катера нанес глубокие травмы. По словам россиянина, он не заметил девочку во время движения — якобы она нырнула в воду.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс, США, 45-летний мужчина на понтонной лодке набрал высокую скорость, врезался в катер и переехал его. В результате удара пассажирка катера была обезглавлена.

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