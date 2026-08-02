В российском регионе катер проехал по шестилетней девочке

В Саратовской области катер наехал на 6-летнюю девочку, она в тяжелом состоянии

В Саратовской области катер наехал на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, водитель моторного судна был пьян. Он проехал по ребенку. Винт катера нанес глубокие травмы. По словам россиянина, он не заметил девочку во время движения — якобы она нырнула в воду.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс, США, 45-летний мужчина на понтонной лодке набрал высокую скорость, врезался в катер и переехал его. В результате удара пассажирка катера была обезглавлена.