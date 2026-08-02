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13:06, 2 августа 2026 (обновлено: 13:10, 2 августа 2026)Мир

Первый случай заражения редким вирусом выявили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке выявлен первый случай заражения смертельно опасным вирусом Бурбон через клеща
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonard Zhukovsky / Shutterstock / Fotodom  

В штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом Бурбон — редкой инфекцией, передающейся через укусы клещей. Об этом сообщает New York Post.

67-летний Майкл Ларкин, работавший на открытом воздухе в графстве Саффолк, был укушен двумя клещами вида «Одинокая звезда». Его болезнь протекала тяжело с лихорадкой, головными болями и сыпью. Врачи поначалу ошибочно лечили его от болезни Лайма, что позволило вирусу активно развиваться.

Специфического лечения, вакцины или коммерческих тестов на вирус Бурбон не существует. Впервые этот вирус обнаружили в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых не выжили. Врачи полагают, что реальное число зараженных может быть значительно выше.

Клещи «Одинокая звезда», получившие свое название за белое пятно на спинке, обитают в лесах, высокой траве и кустарниках. Их популяция растет из-за увеличения числа белохвостых оленей, мягких зим и теплых сезонов. Эти клещи также вызывают альфа-гал-синдром (пожизненную аллергию на мясо и молоко) и бактериальную инфекцию эрлихиоз.

Ранее сообщалось, что жительница США Саванна Спур, которой медики диагностировали редкое заболевание, стала лечиться укусами роя пчел.

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