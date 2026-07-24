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16:35, 24 июля 2026 (обновлено: 16:46, 24 июля 2026)Забота о себе

Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел

Metropoles: Американка с болезнью Лайма стала лечиться укусами роя пчел
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 0 Lorenzo Bernini 0 / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Саванна Спур, которой медики диагностировали редкое заболевание, стала лечиться укусами роя пчел. Такая необычная терапия проводится ей еженедельно, пишет издание Metropoles.

У Спур медики обнаружили болезнь Лайма. Симптомы начались с того, что однажды она встала из-за обеденного стола с сильным головокружением. В скором времени женщине стало трудно ходить, водить автомобиль и выполнять другие повседневные действия. Кроме того, заболевание проявлялось тошнотой, болями в суставах, проблемами со зрением, слухом и запоминанием информации.

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Все существующие традиционные методы лечения американке не помогли. Тогда она записалась на пчелиную терапию. Несколько раз в неделю ее кусают пчелы, которых ей поставляет супружеская пара, владеющая пасекой. По словам Спур, первые месяцы были очень трудными из-за болезненности процедуры. Считается, что такой способ лечения обладает противомикробным и противовоспалительным эффектом, но официальная медицина это не доказала.

Тем не менее женщина уверена, что эффект есть. «Я верю в целебные свойства пчелиного яда и действительно считаю, что это лечение, которое следует рассмотреть людям с болезнью Лайма. Терапия пчелиным ядом — это древнее средство, используемое на протяжении тысячелетий, и, по моему опыту, оно может быть эффективным при соблюдении надлежащих мер», — заявила она.

Ранее у ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке. Медики обнаружили у него агрессивную нейробластому четвертой стадии.

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